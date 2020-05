Essen: BMW in Essen geraubt und bei anschließender Verfolgungsfahrt in Gelsenkirchen verunfallt - Haftbefehl erlassen

Nach aktuellem Ermittlungsstand gehört der BMW einem 18-jährigen Essener, war aber noch nicht zugelassen. Ein 46-jähriger Familienangehöriger hatte sich offenbar den Wagen anschauen wollen und soll den 18-Jährigen körperlich angegangen sein, um an den Autoschlüssel zu gelangen. Anschließend soll der 46-jährige Mann mit dem Wagen in Richtung Innenstadt davongefahren sein.

In den frühen Morgenstunden wurde eine Polizeistreife in Gelsenkirchen auf den BMW aufmerksam. Dort kam es zu einer Verfolgungsfahrt, die mit einem Unfall endete, bei dem Fahrer und Beifahrer verletzt wurden. (Die Pressemitteilung unserer Kollegen in Gelsenkirchen finden Sie hier https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4609152. Presseanfragen zur Verfolgungsfahrt richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizei Gelsenkirchen.)

Der 46-jährige befindet sich aktuell in medizinischer Behandlung und steht wegen des bestehenden Haftbefehls unter polizeilicher Bewachung. Er besitzt keinen Führerschein und ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Der Mann soll vermutlich noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden./ SyC

