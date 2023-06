Essen: BMW-Fahrer verunfallt mit 16-Jährigem und flüchtet - die Polizei sucht nach Zeugen

45128 E.-Südviertel: Am Mittwochabend (7. Juni) streifte der Fahrer eines BMW den E-Scooter eines 16-Jährigen. Letzterer stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer floh vom Unfallort.

Gegen 18 Uhr fuhr der 16-jährige Essener auf einem E-Scooter auf der Kahrstraße in Fahrtrichtung Rüttenscheider Straße. An einer roten Ampel musste er zunächst warten. Als sie auf grün wechselte, setzte er seine Fahrt fort. Dabei wurde er durch einen unbekannten Fahrer in einem BMW von hinten gestreift. Der Essener stürzte von dem E-Scooter und verletzte sich leicht. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Rüttenscheider Straße. Eine unbekannte Passantin half dem 16-Jährigen auf und erkundigte sich, ob es ihm gut gehe.

Die Polizei sucht nun dringend nach der Passantin, sowie nach weiteren Zeugen des Unfalls. Wenn Sie gegen 18 Uhr auf der Kahrstraße waren und den Unfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /RB

