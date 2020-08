Essen: BMW-Fahrer schneidet Kradfahrerin massiv - 53 Jährige stürzt mit Kraftrad

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am gestrigen Montag (03. August) kam es gegen elf Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 53-jährige Essenerin verletzt wurde. Sie befuhr mit ihrem Kraftrad den linken Fahrstreifen der Hindenburgstraße in Fahrtrichtung des Einkaufzentrums und wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer eines dunklen BMWs massiv geschnitten, als dieser die Fahrspur wechselte. Daraufhin stürzte die 53 Jährige mit ihrem Kraftrad zu Boden und erlitt diverse Abschürfungen und Prellungen. Sie trug einen Schutzhelm, jedoch keine Schutzkleidung. Der BMW-Fahrer flüchtete vom Unfallort und konnte trotz unmittelbaren Fahndungsmaßnahmen nicht ausfindig gemacht werden. Auf Grund ihrer Verletzungen wurde die Essenerin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. /JuBu