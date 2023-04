Essen: BMW-Diebe attackieren Polizisten bei Festnahme mit Reizgas

45355 E-Borbeck / 45143 E-Altendorf: Am Samstagabend (1. April) trafen sich zwei zivile Polizeibeamte mit zwei Verkäufern eines mutmaßlich geklauten BMW auf der Altendorfer Straße. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, sprühte ein 28-Jähriger den beiden Polizisten ein Reizgas in das Gesicht, um zu flüchten. Der 28-Jährige konnte trotz des Angriffs festgehalten werden, sein Mittäter flüchtete zunächst.

Bereits am 21. März entwendeten Unbekannte den geparkten 5er BMW einer 55-jährigen Mülheimerin aus einem Gewerbegebiet im Stadtteil Borbeck. Weitere Ermittlungen und Zeugenhinweise führten dazu, dass das Fahrzeug auf einer Verkaufsplattform gefunden und ein Treffen ausgemacht werden konnte. Am Samstagabend trafen sich zwei zivile Polizisten mit den mutmaßlichen Autodieben an der Altendorfer Straße.

Nachdem die Beamten sich das Fahrzeug genauer angeschaut hatten und sich sicher waren, dass es sich um den gestohlenen BMW handelte, gaben sie sich als Polizisten zu erkennen. Unvermittelt sprühte einer der beiden Männer den Polizisten ein Reizgas in die Gesichter, um vor ihnen zu flüchten. Trotz der starken Reizungen durch den Angriff, konnten die Beamten den 28-Jährigen Essener mit deutscher und marokkanischer Staatsangehörigkeit überwältigen und bis zum Eintreffen der im Nahbereich wartenden Unterstützungskräfte festhalten. Sein Mittäter konnte zunächst vom Einsatzort flüchten.

Noch in der Nacht stellte sich der zunächst flüchtige Mittäter auf einer Essener Polizeiwache. Es handelt sich um einen 32-jährigen Essener mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Die beiden mutmaßlichen Autodiebe wurden vorläufig festgenommen und verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Der geklaute BMW wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Sollten Sie Diebesgut auf einer Internetplattform wiedererkennen, kontaktieren Sie bitte die Polizei. Unternehmen Sie keine Alleingänge und treffen Sie sich niemals mit den mutmaßlichen Hehlern./Wrk

