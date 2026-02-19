Essen: Bilanz 2025 - Präsenzkonzept "Safe City" zeigt deutliche Wirkung im Stadtkern

Auf sämtliche Beschwerden von Bürgern, Gastronomen und Geschäftsleuten reagierte die Führungsstelle der PI 1 - Mitte in Zusammenarbeit mit den Kräften von "Safe City" zielgetreu sehr schnell. Zwischen Meldung und polizeilichem Einschreiten lagen häufig nur wenige Minuten. Die schnelle Reaktion in Verbindung mit konsequentem Handeln der Einsatzkräfte ist ein wesentlicher Faktor für die Stärkung des Sicherheitsgefühls. Das Beschwerdeaufkommen ist im Vergleich zur Ausgangslage erheblich gesunken.