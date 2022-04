Essen: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugenaufruf

45257 E.-Kupferdreh: Gestern Abend (3. April gegen 21:45 Uhr) betrat ein unbekannter Mann eine Tankstelle an der Kupferdreher Straße. Er nahm sich ein Getränk aus dem Kühlschrank und lief auf die 36-jährige Mitarbeiterin an der Kasse zu. Hier trat er hinter den Kassenbereich zu der 36-Jährigen und forderte sie unter Vorhalt eines Messers auf die Kasse zu öffnen. Der Unbekannte entnahm der Kasse einige Scheine und flüchtete anschließend aus der Tankstelle fußläufig in Richtung Überruhr.

Die Mitarbeiterin der Tankstelle beschreibt den unbekannten Täter als 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,70m und 1,80m groß. Er war mit einer dunklen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Cappy, einer schwarzen Jacke mit beigefarbenen Kapuzenfell und schwarzen Schuhen mit weißen Streifen bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kupferdreher Straße/ Hinsbecker Berg gemacht haben, sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden./ViV

