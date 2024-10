Essen: Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

45144 E.-Frohnhausen:

Am Mittwochmittag (16. Oktober) wurde ein Kiosk in der Onckenstraße / Niebuhrstraße von drei bewaffneten Männern überfallen. Anschließend flüchteten sie fußläufig in Richtung Nöggerathstraße, wo die Tatverdächtigen (19/21/22) festgenommen werden konnten.

Gegen 13:00 Uhr betraten zwei bewaffnete Männer den Kiosk, während ihr Komplize vor der Tür wartete. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ein Kunde im Verkaufsraum und eine Mitarbeiterin im hinteren Bereich der Trinkhalle. Unter Vorhalt einer Waffe forderten die beiden Männer den Kunden auf, sein Portemonnaie auszuhändigen. Als dieser der Forderung nicht nachkam, stahlen sie Bier aus dem Kühlschrank und flüchteten fußläufig in Richtung Nöggerathstraße.

Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnten die drei Tatverdächtigen in der Nöggerathstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die vermeintlichen Tatwaffen wurden sichergestellt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Essener sowie einen 19- und einen 22-jährigen Mülheimer (alle deutsch)./SoKo

