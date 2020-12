Essen: Betrunkener Rollerfahrer fährt gegen Streifenwagen

Essen (ots) - 45276 E-Steele: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13. November, 2:40 Uhr) beobachteten Beamte der Polizeiwache Mitte an der Grenoblestraße/Ecke Bochumer Landstraße zwei Männer auf einem Roller. Da der Beifahrer keinen Helm trug und an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war, wollten die Polizisten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Statt anzuhalten, schwenkte der Fahrer nach rechts und stieß mit dem Streifenwagen zusammen.