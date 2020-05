Essen: Betrüger verschafft sich als "Hausvermieter" Zutritt in die Wohnung einer Seniorin - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45307 E.-Leithe: Ein unbekannter Betrüger verschaffte sich am Samstagnachmittag (16. Mai) Zutritt in die Wohnung einer 82-Jährigen an der Straße "Auf'm Kirchenland". Gegen 15 Uhr klingelte es mehrfach in der Wohnung der Dame. Im Regelfall öffne sie die Türe nicht für Fremde. Sie konnte in diesem Fall aber beobachten, dass der Unbekannte bereits bei ihrem Nachbarn im Obergeschoss war. Als es dann erneut in ihrer Wohnung klingelte, öffnete sie. Der Mann gab sich als Hausvermieter aus und äußerte, dass in drei Monaten jemand in die ähnlich geschnittene Nachbarwohnung einziehen würde und er sich daher die Räumlichkeiten angucken müsse. Er betrat die Wohnung. Die 82-Jährige bekam ein schlechtes Gefühl und vermutete einen Betrug. Sie forderte den "Hausvermieter" auf sofort die Wohnung zu verlassen, sonst würde sie die Polizei alarmieren. Nachdem der Unbekannte die Wohnung bereits verlassen hatte, stellte die Bewohnerin den Verlust ihres Schmucks fest. Der angebliche "Hausvermieter" ist zirka 50-55 Jahre alt, er ist zirka 165-170 cm groß und hat eine normale Statur und dunkel blonde Haare. Er trug eine dunkelgraue Stoffhose, ein dunkelgraues Jackett und blaue Lederschuhe. Er sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. /JH