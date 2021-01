Essen: Betrüger in der Laupendahler Siedlung aktiv- Kriminelle nutzten die gesamte Palette der Trickbetrüger

Essen (ots) - 45219 E.- Kettwig- Laupendahl: Einen Bewohner der Laupendahler Siedlung nahmen Betrüger am gestrigen Donnerstagnachmittag (14. Januar ab 16 Uhr) ins Visier. Kurz nach 16 Uhr riefen die Kriminellen zum ersten Mal bei dem Kettwiger Senioren an, der auf der Laupendahler Höhe wohnt. In langen Telefonaten, die der Kettwiger gleichzeitig über das Festnetztelefon und seinem Handy führen musste, nahmen sie dem Mann jede Möglichkeit, sich aus der bedrohlichen Situation zu befreien. Möglichkeiten für ihn, Vertraute oder andere Personen um Hilfe oder Rat zu fragen, hatte er dadurch nicht.