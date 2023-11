Essen: Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck einer 90-jährigen Frau - Zeugensuche

45128 Essen-Südviertel:

Am Montag (13. November) erbeutet ein falscher Bankmitarbeiter einen hohen Bargeldbetrag bei einer 90-jährigen Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12 Uhr bekam eine 90-jährige Essenerin einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Der sehr überzeugende Unbekannte brachte die Rentnerin dazu, die Seriennummern der Geldscheine durchzugeben, um diese einem angeblichen Kriminalfall zuordnen zu können.

Im weiteren Verlauf hatte die Essenerin so viel Vertrauen gefasst, dass sie einen hohen Geldbetrag bei ihrer Bank abholte. Der unbekannte Mann blieb so lange in der Leitung, bis die Dame wieder zuhause war, um sicherzugehen, dass er erfolgreich sein wird. Hierzu kündigte er der 90-Jährigen einen Polizisten an, welcher die Geldscheine abholen werde.

Gegen 15 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei der Essenerin. Diesem übergab sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag und ihren gesamten Schmuck.

Der vermeintliche Polizist wird als männlich, ca. 1,85m groß, kräftige Statur und Glatze beschrieben. Zur Tatzeit war dieser dunkel gekleidet und sprach Deutsch. Er konnte unerkannt entkommen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen: Wenn Sie in dem Tatzeitraum im Bereich der Beethovenstraße/ Mozartstraße/ Hendrik-Witte-Straße Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen./JoSe

