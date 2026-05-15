Essen: Betrüger bringen Ehepaar um fünfstellige Geldsumme - Polizei Essen warnt erneut vor Telefonbetrug

Gegen 13:30 Uhr riefen die Betrüger bei den beiden 92-Jährigen an. Die Seniorin hielt die Frau am Telefon für ihre Tochter, die angab, für eine Behandlung im Krankenhaus eine hohe Summe Bargeld zu benötigen. Nur rund 15 Minuten später erschien ein Abholer an der Haustür und nahm eine fünfstellige Bargeldsumme sowie eine Goldmünze an sich.