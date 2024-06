Essen: Bestohlener entreißt Dieb die Beute und wird verletzt

45127 E.-Westviertel:

Am Dienstagabend (18. Juni) gegen 23:00 Uhr parkte ein 29-Jähriger seinen VW Passat auf der Frohnhauser Straße (zwischen Jägerstraße und Hindenburgstraße), um anschließend das nahegelegene Kino zu besuchen. Als er gegen 1:30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er, dass die hintere Scheibe kaputt war und dass sein Laptop, Handy, Schlüssel und seine Geldbörse fehlten.

Der 29-Jährige ortete das entwendete Mobiltelefon in der Nähe eines Schnellrestaurants an der Hans-Böckler-Straße. Als er kurz darauf den Parkplatz des Schnellrestaurants erreichte, erblickte er den Tatverdächtigen, der das entwendete Smartphone in der Hand hielt. Der Hertener ging auf den Unbekannten zu und entriss ihm das Handy. Daraufhin sprühte der mutmaßliche Dieb dem jungen Mann Reizgas ins Gesicht und flüchtete in Richtung Mittelstraße. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige an der Stahlstraße angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 30-Jährigen (marokkanisch) ohne festen Wohnsitz, der bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei ihm wurden die Wertgegenstände des 29-Jährigen, ein Reizstoffsprühgerät sowie die Tatbeute weiterer Diebstähle aufgefunden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, in solchen Fällen nicht selbst aktiv zu werden. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten, verständigen Sie die Polizei unter 110. Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr./SoKo

