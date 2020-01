Essen: Bereitschaftspolizei legt Drogendealern das Handwerk

Essen (ots) - 45355 E.-Bochold: Wie schnell die BAO Aktionsplan Clan auf Sachverhalte reagieren kann, wurde gestern Abend (23.03.2020) in Borbeck deutlich. Anfang der Woche ging ein Beschwerdeschreiben der Leitung des Jugendfreizeithauses Coffee Corner ein, in dem Übergriffe einer Gruppe arabischer Jugendlicher in den letzten Tagen recht drastisch geschildert wurden. Zudem hatte man beobachtet, dass diese Gruppe im angrenzenden Park mit Drogen handeln würde.