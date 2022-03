Essen: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW mit dem Sänger Oliver Schmitt zugunsten Adveniat in der Kirche

45127 E-Stadtmitte: Mit großer Freude wurde am Samstag, 26.03.2022 das Benefiz-Konzert zugunsten Adveniat in der Kirche St. Getrud in der Stadtmitte durchgeführt, nachdem ein schon geplantes Weihnachtskonzert aufgrund der Pandemie ausfallen musste.

Auf Initiative der BiB - Bank im Bistum Essen und des Polizeipräsidiums Essen gab das Landespolizeiorchester NRW unter der Leitung von Scott Lawton gemeinsam mit dem Sänger Oliver Schmitt ein Konzert mit Musik zum Frühling für Adveniat zugunsten des Montessori-Kindergarten der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel (SMMP) in Cochabamba in Bolivien.

Dr. Peter Güllmann, Sprecher des Vorstandes der BiB - Bank im Bistum Essen und Polizeipräsident Frank Richter begrüßten die zahlreich erschienen Gäste, so auch Herrn Minister des Innern Herbert Reul, den Bischof des Bistums Essen Franz-Josef Overbeck, den Minister für Bundes-und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes NRW Dr. Holthoff-Pförtner, die 1. Bürgermeisterin der Stadt Essen Julia Jacob und Pater Martin Mayer SJ, Hauptgeschäftsführer Adveniat.

Oliver Schmitt und die Musiker des Landespolizeiorchesters NRW traten ohne Gage auf und so konnten Dr. Güllmann und Frank Richter den Erlös des Konzertes in Höhe von 12.000 ,- Euro dem Adveniat für dieses Projekt übergeben.

