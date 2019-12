Essen: Bei Aggressionsdelikten ist meistens Alkohol im Spiel- Polizeigewahrsam nahm die Personen nach den

Kurz nach 17 Uhr fiel ein anderer 31-jähriger Essener "In der Lake" in Horst auf. Auf einer Ruhrbrücke pöbelte er nach Angaben von Zeugen andere Fußgänger an. Dabei soll er Personen geschlagen und die Brille eines jugendlichen Fußgängers in die Ruhr geworfen haben. Auch gegenüber der eintreffenden Polizeibeamten zeigte sich der alkoholisierte Mann respektlos und sehr aggressiv. Bäuchlings auf dem Boden liegend konnten die Polizisten ihn fesseln. Ob neben der Alkoholisierung auch möglicher Marihuanakonsum seine Aggression schürte, dieses wurde bei seiner Durchsuchung gefunden, ist nicht bekannt. Auch er folgte dem gleichaltrigen Essener kurz darauf in ein Einzelzimmer des Polizeigewahrsams. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4472924 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell