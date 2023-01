Essen: Bargeld nach Taschendiebstahl abgehoben - Fotofahndung

45329 E.-Altenessen-Nord: Am 2. September vergangenen Jahres entwendete eine unbekannte Frau eine Geldbörse aus dem Handtaschenrucksack einer 83-jährigen Geschädigten im Alleecenter an der Altenessener Straße. Anschließend hob sie mit einer Bankkarte der 83-Jährigen insgesamt eine vierstellige Summe Bargeld an zwei verschiedenen Geldautomaten ab.

Hierbei wurde die Unbekannte von der Videoüberwachung gefilmt. Mit einem Bild sucht das Kriminalkommissariat 22 nach der Tatverdächtigen.

Das Foto können Sie unter folgendem Link zum Download abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/96456

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

