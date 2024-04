Essen: BAO Herkules fahndet mit Phantombild nach Sexualstraftäter

45117 E.-Stadtgebiete: Mit einem Phantombild fahndet die Essener Polizei nach einem Unbekannten, der ein Kind am 18. Januar dieses Jahres in einer Parkanlage in Essen angesprochen und es dann sexuell missbraucht haben soll.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen konnte ein Phantombild des Täters gefertigt werden. Dieses finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/132087

Der Unbekannte soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,85 Meter groß sein. Sein Teint wird als hell beschrieben, die Haare sollen kurz sein. Außerdem soll der Tatverdächtige einen Vollbart und eventuell ein auffälliges Augenzucken haben.

Die ermittelnde BAO Herkules fragt: Wer kann das Phantombild einer realen Person zuordnen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell