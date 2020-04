Essen: Autoreifen brennen in Grünfläche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Unbekannte haben am Sonntag, 12. April, in einem Waldstück an der Straße Bolsterbaum zwei alte Autoreifen angezündet. Ein Zeuge alarmierte gegen 12.50 Uhr Feuerwehr und Polizei, weil er eine Rauchentwicklung sah. Die Einsatzkräfte konnten die Quelle des Rauchs finden und die brennenden Reifen löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden. /bw