Essen: Autofahrerin verliert die Kontrolle über ihren Wagen- Ersthelfer und Rettungssanitäter bergen schwerverletzte

"Verkehrsunfall mit Verletzten an der Schalker Straße" meldeten Zeugen Samstagvormittag (6. März, 11:45 Uhr) über den Notruf der Polizei. Sofort wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr informiert, da sich die verletzten Insassen noch im Fahrzeug befinden sollten. Als nach drei Minuten der erste Streifenwagen an dem auf der Seite liegenden Unfallwagen eintraf, hatten Ersthelfer bereits die verletzte 75-jährige Fahrzeugführerin aus dem Auto geborgen. Den 83-jährigen, noch im Fahrzeug eingeschlossenen Beifahrer, befreiten kurz darauf die eintreffenden Rettungssanitäter der Essener Feuerwehr. Notversorgt, jedoch schwer verletzt, fuhren die Rettungskräfte die beiden Insassen ins Krankenhaus. Nach bisherigen Feststellungen fuhr die 75-Jährige ohne Auffälligkeiten über die Schalker Straße in Richtung der nahen Gelsenkirchener Stadtgrenze. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrerin mit ihrem grünen Citroen Berlingo nach links von der Fahrspur ab und prallte gegen einen geparkten Opel Corsa. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Corsa gegen ein weiteres Fahrzeug (Mercedes). Der Citroen kippte auf die Seite und blieb auf der Straße liegen. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, wobei die Polizeibeamten den Unfallwagen durch ein Abschleppunternehmen bergen ließen. Das Verkehrskommissariat wird nun die genauen Unfallabläufe klären./Peke

