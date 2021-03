Essen: Autofahrerin kollidiert mit Passantin

Eine Autofahrerin kollidierte Donnerstagabend (11. März) im Essener Stadtteil Huttrop mit einer Passantin. Die Mercedes-Fahrerin war gegen 22 Uhr auf der Töpferstraße in Richtung Huttropstraße unterwegs. An der Kreuzung Ruhrallee belief zu dieser Zeit eine 17-Jährige den dortigen gesperrten Fußgängerüberweg der Töpferstraße. Die Schülerin und der Pkw stießen zusammen. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten für den Zeitraum der Unfallaufnahme alle Fahrtrichtungen. / MUe.

