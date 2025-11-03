Essen: Autofahrerin flüchtet nach Unfall - Fußgängerin leicht verletzt - Zeugenaufruf

45277 E.-Überruhr-Hinsel:

Am Freitagmittag (31. Oktober) kam es an der Langenberger Straße/Milchstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer 48-jährigen Fußgängerin. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin flüchtete mit ihrem Pkw vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:25 Uhr bog die unbekannte Fahrerin von der Milchstraße nach rechts auf die Langenberger Straße ab. Dabei erfasste sie die 48-jährige Frau, die zu Fuß die Langenberger Straße überquerte. Nach kurzem Stehenbleiben fuhr die Autofahrerin in Richtung Marie-Juchacz-Straße davon.

Die Fußgängerin beschrieb die unbekannte Frau als rund 20 bis 30 Jahre alt, von schlanker Statur und mit einem rosafarbenen Kopftuch bekleidet. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Laut der 48-Jährigen war es kein Kleinwagen.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität der Fahrerin machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

