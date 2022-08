Essen: Autofahrer zwingt Straßenbahn zur Gefahrenbremsung - Zeugenaufruf

45144 E-Frohnhausen:

Am 14. August befuhr die Straßenbahn der Linie 101 gegen 16:30 Uhr die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Essen-West. In Höhe der Kerckhoffstraße fuhr ein Pkw rechts an der Straßenbahn vorbei und bog vor dieser von der Martin-Luther-Straße nach links in die Kerckhoffstraße ab.

Der Fahrer der Linie 101 musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzten zwei Fahrgäste und verletzten sich leicht.

Die Ermittlerin des Verkehrskommissariats sucht nun nach dem Fahrer / der Fahrerin des flüchtigen Pkw. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Auto geben können, werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell