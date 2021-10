Essen: Autofahrer schläft betrunken vor Ampel ein - Führerschein weg

45127 E.-Stadtkern: Am Sonntagmorgen (3. Oktober) wurden Beamte auf einen leblosen Fahrzeugführer aufmerksam. Als sie an die Scheibe klopften, erschrak der 36-Jährige und fuhr in den Streifenwagen. Er war betrunken am Steuer eingeschlafen.

Am Sonntagmorgen gegen 8:30 Uhr wies ein Zeuge am Viehofer Platz einen vorbeifahrenden Streifenwagen auf einen BMW hin, da dieser vor einer grünen Ampel stand. Am Steuer des BMW saß ein lebloser Mann. Um auszuschließen, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelt, klopften die Beamten an die Seitenscheibe des Fahrzeugs. Dadurch wachte der 36-Jährige auf, erschrak, nahm seinen Fuß von der Bremse und fuhr geradewegs in den Streifenwagen. Als der Autofahrer ausstieg, stellten die Beamten einen schwankenden Gang und Alkoholgeruch im Atem fest. Auf der Wache wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt./SoKo

