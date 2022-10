Essen: Autofahrer flieht nach Unfall zu Fuß - Polizei bittet um Zeugenhinweise

45327 E.-Katernberg: Nach einem Verkehrsunfall auf der Viktoriastraße am Sonntagvormittag, 16. Oktober, floh einer der Beteiligten zu Fuß vom Unfallort und ließ einen 40-jährigen Seat-Fahrer verletzt zurück. Gegen 10.40 Uhr wollte der 40-jährige Seat-Fahrer in Höhe des Katernberger Markts nach links auf einen Parkplatz abbiegen, als ihn der Fahrer eines VW überholen wollte und mit dem Seat kollidierte. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer des VW stieg aus seinem Wagen und floh dann zu Fuß über den Markt in einen Fußweg in Richtung der Straße Schniedtkamp. Ein Zeuge verfolgte den Flüchtigen, verlor ihn jedoch kurz vor der Hanielstraße in Höhe eines Sportplatzes aus den Augen. Der Seat-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu dem flüchtigen VW-Fahrer. Dieser soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er sei von kräftiger Statur und soll südosteuropäisch aussehen. Außerdem habe er schwarze Haare, einen kurzen Bart und trug ein zweifarbiges T-Shirt, blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine Kappe. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 zu melden /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell