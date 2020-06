Essen: Autofahrer finden schwerverletzen Mann auf der Twentmannstraße- Notärztin stellte den Tod des unbekannten Mannes

Essen (ots) - 45141 E.- Stoppenberg: Am späten Montagabend (8. Juni, gegen 23.35 Uhr) bemerkten Autofahrer eine auf der Fahrbahn der Twentmannstraße liegende, reglose Person. Sofort stoppte der Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 48 und des gegenüberliegenden Pumpwerkes und versuchte, dem schwerverletzten Mann zu helfen. Weitere hinzukommende Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die eingesetzte Notärztin konnte wenige Minuten später nur noch den Tod des Mannes feststellen. Noch in der Nacht zogen die eingesetzten Polizeibeamten Unterstützungskräfte des Unfallteams hinzu, die die Ermittlungen bei schwersten Verkehrsunfällen übernehmen. Die Essener Feuerwehr unterstützte die Unfallaufnahme und den angeforderten Sachverständigen u.a. mit der Ausleuchtung des bewaldeten Unfallbereiches. Die Unfallstelle ist beidseitig bewaldet und trotz der eingeschalteten Straßenbeleuchtung relativ dunkel. Die Identität des verstorbenen Mannes konnten die Beamten bislang nicht klären.