Essen: Autodiebstahl endet nach wenigen Metern- 17-jähriger, mutmaßlicher Dieb gibt sich als nächtlicher Spaziergänger

Einen mutmaßlichen Autodieb und Einbrecher nahm ein Anwohner der Wolfskuhle am frühen Samstagmorgen (27. Juni, gegen 3:30 Uhr) in Steele fest. Motorengeräusch alarmierte die Bewohner, als ein Autodieb den in der Einfahrt abgestellten Smart startete. Seine Fahrt endete aber nach wenigen Metern, als er mit dem Kleinstwagen gegen das dortige Wohnhaus prallte. Über den Gehweg versuchend zu flüchten, stellte ihn ein aufgeschreckter Anwohner. Der Augenzeuge erkannte sofort die Lüge des jungen Mannes, nur auf einem nächtlichen Spaziergang zu sein und nahm ihn fest. Kurz darauf übergab er ihn den eintreffenden Polizeibeamten. Der 17- jährige deutsche Beschuldigte hat sich möglicherweise zuvor Zutritt in das dortige Haus verschafft und den Autoschlüssel entwendet. Da er auch keine feste Meldeanschrift hat, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Gegen den jugendlichen Beschuldigten wird jetzt strafrechtlich ermittelt./ Peke

