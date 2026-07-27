Essen: Autodieb nach sofort eingeleiteter Fahndung festgenommen

Gegen 0:05 Uhr hörte eine Zeugin aus ihrer Wohnung, wie vor dem Haus ein Fahrzeug gestartet wurde. Da ihr dies verdächtig vorkam, lief sie sofort nach draußen. Dort sah sie, wie der vor dem Haus abgestellte Kia Sportage ihres Arbeitgebers gerade davonfuhr. Unverzüglich alarmierte sie die Polizei.