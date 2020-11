Essen: Autobrand in Holsterhausen - Kripo sucht Zeugen

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Mittwochnacht (4. November) brannte ein Auto im Essener Stadtteil Holsterhausen. Die Polizei sucht Zeugen. Auf der Holsterhauser Straße sah gegen 1:40 Uhr ein 25 Jahre alter Passant einen brennenden Mercedes AMG GTS. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Im Moment ist eine genaue Brandursache noch nicht geklärt. Neben dem hochwertigen Pkw geparkte Fahrzeuge, ein Citroen und ein Toyota, beschädigte die Hitze ebenfalls. Der Brandermittler sucht Zeugen, die zur Tatzeit und/oder in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in der näheren Umgebung gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.