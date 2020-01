Essen: Auto zwingt Bus zu Vollbremsung - Zwei Fahrgäste verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45127 E.-Altenessen-Süd: Am Donnerstag, 16. Januar, wurde der Fahrer eines Linienbusses an der Einmündung Altenessener Straße/Krablerstraße zu einer Vollbremsung gezwungen. Gegen 13.30 Uhr fuhr der 60-jährige Busfahrer auf der Altenessener Straße in Richtung Innenstadt, als plötzlich von rechts ein Auto aus der Krablerstraße auf die Altenessener Straße bog. Um eine Kollision zu vermeiden, machte der Busfahrer eine Vollbremsung. Dabei wurden eine 71-Jährige und eine 75-Jährige leicht verletzt. Bei dem Auto soll es sich um einen kleinen Sportwagen gehandelt haben. Am Steuer saß eine Frau. Sie setzte ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Sportwagen oder seiner Fahrerin geben können, sich unter der 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 zu melden. /bw