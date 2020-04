Essen: Auto während der Fahrt beschädigt - Mögliche Fremdeinwirkung - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45257 E.-Kupferdreh: Am Freitagnachmittag (24. April) gegen 17 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mazda über die Straße "Schliepershang", als er in Höhe der Hausnummer 15/17 plötzlich einen lauten Knall wahrnahm. Zunächst dachte er, dass er lediglich über einen Ast oder Ähnliches gefahren sei. Nachdem er aber geparkt hatte, stellte er fest, dass er eine größere Delle in der Tür hatte. Womöglich ist dieser Schaden durch eine Beschädigung von außerhalb entstanden. Die Polizei sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist und die mögliche beteiligte Personen beobachtet haben könnten. Die Delle könnte womöglich durch einen Wurf oder Schuss eines Gegenstandes entstanden sein. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0201/829-0 entgegen. /JH