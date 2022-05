Essen: Auto von Lieferfahrer vor Pizzeria entwendet - Zeugen gesucht

45307 E.-Kray:

Am Montagabend (2. Mai) gegen 22:20 Uhr parkte ein 52-jähriger Lieferfahrer seinen roten Chevrolet Kalos vor einer Pizzeria in der Straße Am Zenthof. Da er eine Pizza im Laden vergessen hatte, ließ er seinen PKW mit Zündschlüssel für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. Sein Kollege machte ihn darauf aufmerksam, dass sich eine Person in seinem Auto befindet. Die Kollegen eilten unverzüglich zum Wagen, der sich in diesem Moment entfernte. Sie konnten den Unbekannten nicht mehr aufhalten. Der Mann, der einen Mundschutz und eine Kappe getragen haben soll, flüchtete mit dem Chevrolet Kalos Richtung Schönscheidtstraße. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Wenn Sie Hinweise zum Täter und/oder dem Verbleib des roten Chevrolet Kalos mit dem amtlichen Kennzeichen E-QY 992 machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

