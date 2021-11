Essen: Auto und Roller prallen zusammen - Zweiradfahrer schwer verletzt

45329 E-Altenessen-Nord:

Ein Auto und ein Motorroller prallten Donnerstagnachmittag (11. November) im Altenessener Norden zusammen. Der Zweiradfahrer verletzte sich schwer. Gegen 16:30 Uhr war eine Opel-Fahrerin auf der Emscherstraße, aus Richtung Lattenkamp kommend in Richtung Heßlerstraße, unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Rollerfahrer auf der Emscherstraße aus Richtung Eickwinkelstraße in Richtung Heßlerstraße. An der Kreuzung Emscherstraße/Heßlerstraße wollte die 20 Jahre alte Frau mit ihrem Corsa nach links in die Heßlerstraße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden 52-Jährigen mit seiner Aprilia. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Frau erlitt offenbar einen Schock. Den schwerverletzten Mann musste der Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. / MUe.

