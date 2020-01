Essen: Auto-Aufbrecher festgenommen - 39-jähriger mutmaßlicher Wiederholungstäter in Untersuchungshaft

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Die Polizei hat am Dienstag, 7. Januar, auf der Straße Am Zehnthof einen mutmaßlichen Auto-Aufbrecher festgenommen. Gegen 18.50 Uhr hörten zwei Zeuginnen (17, 37) ein verdächtiges Geräusch und sahen dann, dass die Seitenscheibe eines geparkten Ford Transits eingeschlagen war. Neben dem aufgebrochenem Auto stand ein Mann, der die Flucht ergriff, als er die Zeuginnen bemerkte. Die alarmierte Polizei konnte in der Nähe einen verdächtigen Mann feststellen. Der 39-Jährige hatte Einbruchswerkzeug sowie ein mutmaßlich aus dem Transit gestohlenes Navigationsgerät dabei. Außerdem gab er zu, das Auto aufgebrochen und das Navigationsgerät gestohlen zu haben. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Der 39-Jährige steht zudem im Verdacht, am 20. Dezember 2019 ein weiteres Auto auf der Gustav-Hicking-Straße aufgebrochen zu haben. Außerdem wird er verdächtigt, am 31. Dezember 2019 versucht zu haben, in eine Tankstelle an der Elisenstraße einzubrechen. Ferner hat er derzeit eine Bewährungsstrafe offen. Auch vor diesem Hintergrund ordnete am Mittwochmorgen ein Haftrichter Untersuchungshaft gegen den 39-Jährigen an. /bw