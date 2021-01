Essen: Ausschreitungen auf dem Altenessener Markt - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen: Landfriedensbruch, Gemeinschädliche Sachbeschädigung, Sachbeschädigung durch Feuer. Nach den schweren Gewaltausbrüchen am Altenessener Markt in der Silvesternacht bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Mindestens ein Video kursiert derzeit in den sozialen Medien und zeigt Ausschnitte der Randale, bei der Mülleimer, Werbetafeln und eine Haltestelle komplett zerstört wurden.