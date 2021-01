Essen: Ausschreitungen auf dem Altenessener Markt - 3. Folgemeldung - Polizei durchsucht mehrere Wohnungen von

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen: Wie bereits berichtet, kam es in der Silvesternacht zu schweren Sachbeschädigungen am Altenessener Markt - ausgelöst von einer Gruppe junger Männer, die unter anderem ein Haltestellenhaus, mehrere Mülleimer sowie Werbetafeln zertrümmerten oder in Brand setzten. Ein Video, welches kurz darauf in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, zeigt einige der Tatverdächtigen unmaskiert bei der Tatausführung. Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4803116