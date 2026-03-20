Essen: Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall eskaliert - Zeugenaufruf

Gegen 19:25 Uhr befuhr ein 59-Jähriger auf seinem Pedelec die Stauderstraße in Fahrtrichtung Altenessen. Er wurde auf Höhe der Schwarze Straße von einem Pkw erfasst und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Durch den Aufprall löste sich von dem weißen Jaguar XF das Kennzeichen und der Unfallverursacher entfernte sich in Fahrtrichtung Altenessener Straße vom Unfallort.