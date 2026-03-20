Essen: Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall eskaliert - Zeugenaufruf

Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob es sich bei dem Fahrzeughalter tatsächlich auch um die Person handelt, die zuvor den 59-Jährigen angefahren hatte. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können, wer am Steuer des unfallverursachenden Pkws gesessen hat.