Essen: Auseinandersetzung bei Public Viewing - Zeugenaufruf

Etwa eine Stunde später erschien tatsächlich eine Gruppe von rund 15 bis 20 Personen an der Veranstaltungsörtlichkeit. Zwischen dieser Gruppe und Besuchern des Public Viewings kam es zunächst zu einer verbalen und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Mehrere Personen setzten mutmaßlich Pfefferspray gegen Besucher des Public Viewings ein und schlugen zudem auf mehrere Anwesende ein. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Köln-Mindener-Straße.