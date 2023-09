Essen: Aufmerksamer Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl - 35-Jähriger vorläufig festgenommen

45147 E.-Frohnhausen: Gestern Mittag (27. September) brach ein 35-jähriger Mann in ein Mehrfamilienhaus ein und versuchte dort Fahrräder zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete die Tat. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 11:15 Uhr fielen dem 70-jährigen Essener zwei Männer an der Wickenburgstraße / Adelkampstraße auf. Kurz darauf bemerkte er, wie einer der beiden Männer in ein Mehrfamilienhaus auf der Schweriner Straße eindrang. Der Zeuge rief die Polizei über die 110. Die herbeigeeilten Beamten konnten den Mann noch im Keller des Hauses festnehmen und als einen 35-jährigen Polen identifizieren.

Die ersten Spuren am Tatort ergaben, dass der Tatverdächtige vermutlich dabei war, ein weißes Rennrad der Marke Triban sowie ein Pedelec (Cube) zu stehlen. Das aufgefundene Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Er ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland und bereits wegen ähnlicher Taten polizeilich in Erscheinung getreten. /RB

