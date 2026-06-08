Essen: Aufmerksamer Passant beobachtet Wohnungseinbruch - Tatverdächtiger festgenommen

Gegen 20:30 Uhr ging ein Zeuge zu Fuß über den Gehweg der Frankenstraße, als ihm ein Mann auf einem Balkon einer Erdgeschoßwohnung auffiel. Dabei hielt der Mann einen schraubendreherähnlichen Gegenstand in der Hand. Als der Zeuge den Mann ansprach, gab dieser an, Handwerker zu sein. Um den Mann nicht auf eine mögliche Entdeckung aufmerksam zu machen, ging der Zeuge zunächst weiter und verständigte anschließend die Polizei.