Essen: Aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkt Kabeldiebe auf Baustellengelände - Polizei kann drei

Essen (ots) - 45127 E.-Innenstadt: Drei Diebe (49/24/19) hatten es am Samstagmorgen (25. April) auf Altkabel abgesehen, welche sich auf dem Abbruchgelände eines ehemaligen Gebäudes einer Lokalzeitung an der Friedrichstraße befinden. Ein Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma entdeckte die Männer gegen 2 Uhr, als sie das gesicherte Gelände durch Entfernen eines Bauzauns betraten und Altkabel in weißen Baustellensäcken abtransportierten wollten. Die alarmierten Polizeibeamten umstellten mit mehreren Streifenwagen das Gelände. Als die drei Diebe die Polizeibeamten erkannten, versuchten sie über einen Bauzaun zu klettern, stürzten jedoch mitsamt des Zaunelements zu Boden. Dies blieb den Polizisten natürlich nicht unbemerkt, die daraufhin zu den Männern liefen. Diese versteckten sich einige Meter entfernt in einem Gebüsch, konnten aber schnell gefunden und festgenommen werden. In der Nähe entdeckten die Beamten zudem einen für den Abtransport bereitgestellten Transporter. Da die Männer einen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen können, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Polizeiwache wieder verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerem Bandendiebstahls. (ChWi)