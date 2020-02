Essen: Aufmerksame Zeugin beobachtet mutmaßliche Einbrecher - Festnahme

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Zwei mutmaßliche Einbrecher versuchten am Samstagmorgen (22. Februar, gegen 2:58 Uhr) in ein Sportgeschäft auf der Altenessener Straße einzubrechen, wurden aber von einer Zeugin (40) beobachtet, die augenblicklich die Polizei alarmierte. Sie beobachtete die beiden unbekannten Männer, die zunächst einige Zeit am Haus verweilten und sich dann vermehrt umschauten. Als dann einer der Männer versuchte, die Eingangstür gewaltsam aufzubrechen, alarmierte sie die Polizei. Die Männer gingen beim Einbruch arbeitsteilig vor. Während einer "Schmiere" stand, versuchte der zweite Täter, die Tür mithilfe eines Brecheisens gewaltsam aufzuhebeln. Polizisten der Wache Altenessen erschienen aber kurz darauf am Tatort und konnten die 19 und 21 Jahre alten Männer widerstandslos festnehmen. (ChWi)