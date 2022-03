Essen: Aufmerksame Anwohner bemerken Wohnungseinbruch und alarmieren Polizei - Gesuchter Mehrfachtäter mit seiner

Wohnungsbrand in Mülheim-Saarn mit einer verstorbenen

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Mittwochnachmittag kam bei einem Wohnungsbrand an der Dillingerstraße in Mülheim-Saarn eine zirka 50-jährige Frau ums Leben.Die Feuerwehr Mü