Essen: Auffälliger Porsche aus Tiefgarage entwendet - Fotofahndung

45219 E.-Kettwig:

Am 20. Februar bemerkte ein 53-jähriger Besitzer, dass sein Porsche entwendet wurde. Er hatte den orangefarbenen 911 Targa 4 GTS am 15. Februar in einer Tiefgarage in der Ruhrstraße abgestellt.

Die Fotos des entwendeten PKW finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/99442

Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Porsche mit dem amtlichen Kennzeichen MH-F 9911 geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell