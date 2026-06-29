Essen: Audi verunfallt nach mutmaßlichem Kraftfahrzeugrennen und endet in Außengastronomie

Um 1:20 Uhr fuhr eine 30-jährige Essenerin (türkische Staatsangehörigkeit) mit ihrem Mini Cooper auf der Altendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Neben ihr befand sich eine 31-Jährige aus Essen (türkische Staatsangehörigkeit) mit ihrem VW Golf. Hinter ihnen fuhr ein 23-Jähriger aus Düsseldorf (bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit) mit einem Audi A6. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhren die Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet und überholten sich mehrfach gegenseitig.