Essen: Audi RS4 nach Spindaufbruch entwendet - Zeugen gesucht

45136 E-Bergerhausen: Am Samstagabend (2. März) entwendeten Unbekannte in einem Sportstudio an der Ruhrallee Wertgegenstände aus mehreren Spinden und stahlen im Anschluss einen Audi RS4 vom Parkplatz. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr parkte ein Besucher des Sportstudios seinen Audi RS4 auf dem Parkplatz vor dem Studio. Seinen Fahrzeugschlüssel schloss er vor dem Training in dem Spind der Herrenumkleide ein. Als er gegen 23 Uhr in die Umkleide zurückkehrte, stellte der Mann fest, dass der Spind offenstand und sein Fahrzeugschlüssel fehlte. Von dem Audi fehlte auf dem Parkplatz ebenfalls jede Spur.

Noch während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Besucher des Sportstudios bei den Polizisten. Auch der Spind des jungen Mannes war zuvor auf bisher ungeklärte Weise geöffnet worden. Hier hatten die Unbekannten eine Weste samt den Wertgegenständen des Sportlers entwendet.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen hochmotorisierten Audi RS4 aus dem Baujahr 2023. Der Kombi hat eine schwarze Lackierung und ein Kennzeichen mit Essener Städtekennung. Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg.

Der oder die unbekannten Täter konnten das Sportstudio unbemerkt verlassen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter oder den Verbleib des entwendeten Audis geben können. Bitte melden Sie sich für Zeugenhinweise unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell