Essen: Audi gerät in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit BMW - 32-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend (3. August) kam es auf der Frankenstraße zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Ein 32-Jähriger wurde schwer verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gestern Abend gegen 20:10 Uhr war ein 32-Jähriger mit einem BMW 1er auf der Frankenstraße in Fahrtrichtung Stadtwaldplatz unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Am Brandenbusch soll ein 57-jähriger Kroate, der mit einem Audi A3 in Fahrtrichtung Bredeney unterwegs war, plötzlich in den Gegenverkehr geraten sein. Trotz Vollbremsung konnte der BMW-Fahrer einen Frontalzusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der 32-jährige Essener wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 57-jährige (ebenfalls aus Essen) wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Da es Hinweise auf Alkoholkonsum gab, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Sowohl die Fahrzeuge als der Führerschein des Audi-Fahrers wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

