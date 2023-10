Essen: Arbeitsreiches Wochenende für die Einsatzkräfte des Aktionsplan Clan

45117 E-Stadtgebiet: Wie an jedem Wochenende waren die Einsatzkräfte der Essener Hundertschaft gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern der Stadt Essen und des Zolls im Stadtgebiet unterwegs, um unterschiedliche Kriminalitätsfelder zu bekämpfen und Rechtsverstöße konsequent zu verfolgen.

Bei der Kontrolle von Bars und Cafés versiegelten die Einsatzkräfte zwei Geldspielautomaten, leiteten ein Verfahren wegen gewerbsmäßiger Steuerhinterziehung ein und fertigten zehn Anzeigen wegen Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Auch unsere Netzwerkpartner leiteten mehrere Ermittlungsverfahren wegen Baumängeln, verdorbenen Lebensmitteln und unzureichenden Hygienebedingungen in Gastronomiebetrieben ein.

Aber auch außerhalb der kontrollierten Lokale zeigten die Einsatzkräfte Präsenz und sorgten für Sicherheit: Sie hielten knapp 40 Fahrzeuge an, kontrollierten über 70 Personen und ahndeten 38 Verkehrsverstöße. Hierbei stellten die Beamten unter anderem einen ausgeschriebenen Führerschein und einen Fahrzeugschein sicher.

Am Freitagabend (6. Oktober) unterbanden zivile Einsatzkräfte ein verbotenes Rennen in der Essener Innenstadt. Die beiden hochmotorisierten Fahrzeuge (BMW 5er & Mercedes E-Klasse) fuhren mit bis zu 120 km/h durch die Essener Innenstadt, überholten sich und bremsten sich gegenseitig aus. In Höhe des Folkwang Museums stoppten die Beamten die beiden Fahrzeuge und stellten die Führerscheine der Fahrerin sowie des Fahrers sicher. Anschließend beschlagnahmten sie die beiden Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von ca. 85.000EUR.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stoppten die Einsatzkräfte der Hundertschaft einen Autofahrer, der ihnen mit starken Schlangenlinien auf der Norbertstraße entgegenkam. Der Mann war nicht nur stark betrunken, sondern hatte auch mehrere frische Unfallschäden an seinem Fahrzeug. Nach der Entnahme der Blutprobe stellten die Beamten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher und dokumentierten die Unfallspuren.

Nur wenige Stunden später stoppten die Einsatzkräfte zwei betrunkene E-Scooterfahrer, bevor sie ihre Kollegen aus dem Streifendienst bei einem aggressiven Randalierer unterstützen mussten. Dieser hatte bereits einen Polizisten angegriffen und ihn leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte der Hundertschaft sind in jeder Woche an mehreren Tagen gemeinsam mit den verschiedenen Netzwerkpartnern im Einsatz. Die kommunalen Ordnungsbehörden, der Zoll, die Finanzbehörden, die Bezirksregierung und die Polizei tauschen sich in regelmäßigen Besprechungen aus und planen die Verbundeinsätze./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell