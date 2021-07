Essen: Anwohner vereitelt den Diebstahl von Ferrari-Reifen - FOTO - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45219 E.-Kettwig: Gestern früh (5. Juli, gegen 3:50 Uhr) versuchten zwei Unbekannte in einer Tiefgarage in der Straße Am Kettwiger Ruhrbogen die Reifen eines Ferraris zu stehlen - ein Anwohner störte die beiden Männer dabei.